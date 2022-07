Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad 23.07.2022 - 24.07.2022, 09.00 Uhr

Salzgitter Bad (ots)

Körperverletzung und Bedrohung in einer Gaststätte

Am Samstag, gegen 19.00 Uhr, kam es in einer Bar in Salzgitter Bad, zu Streitigkeiten zwischen dem Eigentümer und einem Gast. Hierbei wurde das Opfer durch einen Schlag ins Gesicht verletzt. Im weiteren Verlauf wurden ihm weitere Körperverletzungen angedroht. Zwei Strafverfahren wurde eingeleitet. Im Rahmen der Folgemaßnahmen wurden zwei Haftbefehle vollstreckt.

Einbruchdiebstahl in zwei Umspannwerke

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bisher unbekannte Täter durch aufschneiden der Umzäunung und angehen eines Fensters, in die Umspannwerke in SZ-Flachstöckheim und in SZ-Gitter eingebrochen. Hierbei wurden mehrere hochwertige Erdungs- und Anschlusskabel aus Kupfer entwendet.

Zeugen die in den oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Situationen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell