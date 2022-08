Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach schadensträchtigem Unfall

Wittingen (ots)

Am Nachmittag des gestrigen Dienstags kam es in Wittingen zu einem Unfall an einem Bahnübergang. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein Schleppergespann die Bahnhofstraße. Am dortigen Bahnübergang missachtete der Fahrer das Rotlicht und stieß mit den sich bereits senkenden Schranken zusammen. Anschließend hielt er jedoch nicht, sondern setzte die Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Laut Zeugen befanden sich hinter der Zugmaschine zwei grüne Auflieger. Es werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Gespann oder dem Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei Wittingen unter 05831 252880 entgegen.

Die Bahnstrecke musste bis 17:00 Uhr gesperrt werden, die Reparaturarbeiten dauerten bis 21:00 Uhr an. Nach einer ersten Schätzung entstand allein an der Anlage ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

