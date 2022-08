Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Einbrüchen

Wedelheine und Wasbüttel (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Sportheime und ein Dorfgemeinschaftshaus einzubrechen, in zwei Fällen hatten sie dabei Erfolg.

In Wedelheine verschafften sich die bislang unbekannten Täter gegen 01:40 Uhr am Donnerstag gewaltsam Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus. Das Gebäude liegt an der Straße Rieterheg 3, darin befinden sich auch der örtliche Sportverein und der Schützenverein.

In Wasbüttel versuchten ebenfalls unbekannte Täter zwei Türen zum Vereinsheim der dortigen Tennissparte im Fuhrenkamp aufzuhebeln. Die Türen hielten dem Aufbruchsversuch jedoch stand, sodass die Täter nicht in das Objekt gelangten. Die Tat geschah zwischen Mittwochabend, 20:30 Uhr und Donnerstagmittag, 11:30 Uhr.

Erfolgreich waren sie jedoch am Sportheim in der Schulstraße in Wasbüttel, dort wurde eine rückwärtige Tür aufgehebelt. Aus dem Inneren wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr am Donnerstag.

Ein Tatzusammenhang ist Teil der Ermittlungen, diese hat die Polizei Meine übernommen. Zeugen, die verdächtige Autos, Personen oder auch Personengruppen bemerkt haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05304 9123-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell