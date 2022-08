POL-GF: Radfahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall

Gifhorn (ots) - In der Nacht zum Montag drang ein 44-Jähriger in eine fremde Wohnung in der Braunschweiger Straße ein. Die Polizei konnte den Mann am Ort in Gewahrsam nehmen. Gegen 01:00 Uhr wurden Anwohner durch lautes Klirren geweckt. Das Geräusch kam von einem benachbarten Grundstück. Als sie nachschauen wollten, bemerkten sie einen ihnen unbekannten Mann, der ...

mehr