POL-KR: Dießem/Lehmheide: Senioren-Betrugsmasche scheitert kurz vor der Geldübergabe

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (4. August 2022) gegen 13:40 Uhr meldete eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts Krefeld einen Betrugsversuch zum Nachteil einer Seniorin. Die 78-jährige Krefelderin war zuvor von einer angeblichen Staatsanwältin angerufen worden. Diese hatte ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und sie nun für seine Freilassung eine Kaution bezahlen müsse. Für die Übergabe des fünfstelligen Betrages wurde als Treffpunkt das Amtsgericht in Krefeld vereinbart. Die Krefelderin begab sich daraufhin erst zu ihrer Bank, um das Geld von ihrem Konto abzuholen. Von dort aus ging sie direkt zum Amtsgericht, wo die vereinbarte Übergabe stattfinden sollte. Anstatt vor dem Gericht - wie telefonisch vereinbart - auf den Kurier zu warten, betrat die Seniorin das Gericht. Dort wurde der Betrugsversuch durch eine Mitarbeiterin sofort erkannt und die Polizei verständigt. Außerdem kontaktierten sie den Sohn der Krefelderin, der seine Mutter nach der Anzeigenaufnahme nach Hause begleitete.

In diesem Fall hatte die Seniorin Glück, weil sie direkt ins Amtsgericht gegangen ist. In anderen Fällen, die zuvor in Krefeld stattgefunden haben, war eine Geldübergabe erfolgreich, weil die Betrüger die Personen anwiesen, vor dem Gericht auf einen Kurier zu warten. Dieser gab sich dann als Mitarbeiter des Amtsgerichts aus, nahm das Geld in Empfang und flüchtete. (260)

