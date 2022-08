Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hülser Berg: Zwei Wohnwagen entwendet und in Frankreich sichergestellt

Krefeld (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (3. August 2022) wurden auf einem Bauernhof auf der Nieper Straße zwei Wohnwagen entwendet. Beide Fahrzeuge konnten im Rahmen der Ermittlungen noch gestern Abend in Frankreich sichergestellt werden.

Die Besitzer der Wohnwagen hatten den Diebstahl am Morgen gegen 6 Uhr bemerkt und erstatteten Anzeige. Demnach hatte der Landwirt an der Nieper Straße noch in der Nacht einen Unbekannten auf seinem Hof gesehen; er konnte ihn aber nicht genauer beschreiben. Ein Besitzer hatte seinen Wohnwagen mit einem Tracker ausgestattet. Somit konnten die Ermittler verfolgen, dass das Fahrzeug bereits über die französische Grenze gefahren war. Durch die Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort konnten beide Wohnwagen schließlich auf einem Grundstück in der Nähe von Lille sichergestellt werden. Auch der Beschuldigte, ein 43-Jähriger aus Lille, wurde angetroffen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Wohnwagen haben jeweils einen Wert von rund 40.000 Euro. (257)

