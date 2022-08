Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: 84-Jährige wird angehupt und stürzt mit Rad - Autofahrer flüchtet

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (3. August 2022) war eine Seniorin gegen 19:20 Uhr mit dem Fahrrad auf der Prinz-Ferdinand-Straße in Richtung Norden unterwegs. Von hinten näherte sich ein Autofahrer und machte durch Hupen auf sich aufmerksam, da er offenbar an der Frau vorbeifahren wollte. Sie erschreckte sich, fiel mit dem Fahrrad auf die Straße und stürzte auf den Kopf. Der Autofahrer beschleunigte laut Zeugenaussagen stark und fuhr davon. Anwohner alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Die 84-Jährige kam ins Krankenhaus. Weil weder Kennzeichen noch Autofabrikat bekannt sind, suchen wir weitere Zeugen. Sie mögen sich bitte unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de melden. (256)

