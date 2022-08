Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hülser Berg: Spaziergängerin findet Cannabispflanzen - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Krefeld (ots)

Am Dienstag (2. August 2022) gegen 12:50 Uhr entdeckte eine Zeugin während ihres Spaziergangs am Langen Dyk in einem Flurstück mehrere Cannabispflanzen und rief die Polizei. Vor Ort entdeckten die Beamten insgesamt 12 Cannabispflanzen - die höchste Pflanze war knapp zwei Meter hoch. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Es werden nun weitere Zeugen gesucht, welche im Bereich Langen Dyk / Steeger Dyk, an dem kleinen Teich am Flöthbach in unmittelbarer Nähe zur Bezirkssportanlage, Personen beobachtet haben, die mit dem Anbau und der Pflege der Pflanzen in Verbindung gebracht werden können.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (253)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell