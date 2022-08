Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Kinder stürzen auf Fahrradstraße - Autofahrer fährt weiter - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (1. August 2022) waren drei Kinder (12J., 11J., 10J.) gegen 17:45 Uhr auf der "Bruckersche Straße" in Richtung Burgpark unterwegs. Von hinten näherte sich ein Mercedes-Fahrer der hupte, weil er an den Kindern vorbeifahren wollte. Kurze Zeit später verhakten sich zwei der Kinder mit ihren Fahrradlenkern und kamen ins Schlenkern. Sie verloren das Gleichgewicht und fielen in ein geparktes Auto. Zwei Kinder wurden leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter. Die Kinder gaben der Polizei das Kennzeichen durch. Der 25-jährige Krefelder wurde von den Beamten kurz darauf zu Hause angetroffen. Sein Führerschein wurde zunächst sichergestellt.

Unser Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Da der konkrete Unfallhergang noch geklärt werden muss, suchen wir Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Sie mögen sich bitte unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de melden. (250)

