Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bretten- Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in der Bahnhofsstraße in Bretten. Dabei zogen sich zwei Personen leichte Verletzungen zu.

Gegen 13:15 Uhr fuhr der 51 Jahre alte Unfallverursacher auf der Bundesstraße 294. In Höhe der Einmündung zur Bahnhofsstraße missachtete er die Vorfahrt der 19-jährigen Mercedes-Fahrerin. In der Folge prallten die Fahrzeuge zusammen, wobei ein Sachschaden von rund 9.000 Euro entstand.

Die 19-jährige Frau sowie ihr 24 Jahre alter Begleiter wurden dabei leicht verletzt und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell