POL-KA: (KA)Ettlingen- 94-Jähriger überschlägt sich mit Auto

Glück im Unglück hatte ein 94 Jahre alter Autofahrer, als er am Dienstagnachmittag in Bruchhausen einen Verkehrsunfall verursachte und dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrug.

Nach bisherigem Sachstand fuhr der Unfallverursacher gegen 14:30 Uhr auf der Rathausstraße in Bruchhausen. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Rentner die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß wird der Honda abgewiesen und prallte gegen einen Laternenmast. In der Folge überschlägt sich sein Fahrzeug und blieb letztendlich auf dem Dach liegen. Der 94-Jährige konnte mithilfe von Passanten den Honda verlassen.

Ein alarmiertes Rettungswagenteam brachte den Mann vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug des Rentners war durch die Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der hierbei entstandene Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

