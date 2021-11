Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schwerer Verkehrsunfall in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am 18.11.2021 gegen 18:15 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus der Stadt Bad Kreuznach mit ihrem PKW die Straße Saline Theodorshalle (B 48) in Fahrtrichtung Bad Münster am Stein-Ebernburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte sie dort verbotswidrig nach links auf den Parkplatz eines Restaurants abbiegen. Dabei übersah sie einen 17-jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim mit seinem Leichtkraftrad, welcher geradeaus in Richtung Bad Kreuznach fuhr. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der junge Mann von seinem Zweirad auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt nicht unerhebliche Verletzungen. Glücklicherweise trug er einen Schutzhelm. Der junge Mann wird zunächst in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin erlitt durch das Unfallgeschehen einen Schock und musste vor Ort betreut werden. Die B 48 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt und der Verkehr über einen angrenzenden Parkplatz abgeleitet werden. Zur abschließenden Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

