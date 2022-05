POL-PDNW: Verkehrsunfall durch wegrollendes Fahrzeug

Haßloch (ots) - Erst war es die Besitzerin eines Audi A3, die am Donnerstag (19. Mai) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Zwerchgraben gegen 13:30 Uhr einen Schaden an der Beifahrerseite feststellte. Offenbar schlug jemand die Tür gegen den Audi und kümmerte sich nicht um den Schaden, den die Polizei auf 500,- Euro schätzte. Auf rund 1.000,- Euro sitzen bleibt der Halter eines Tesla, der in der ...

mehr