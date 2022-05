Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Verursacher flüchten; Polizei sucht Zeugen

Haßloch (ots)

Erst war es die Besitzerin eines Audi A3, die am Donnerstag (19. Mai) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Zwerchgraben gegen 13:30 Uhr einen Schaden an der Beifahrerseite feststellte. Offenbar schlug jemand die Tür gegen den Audi und kümmerte sich nicht um den Schaden, den die Polizei auf 500,- Euro schätzte. Auf rund 1.000,- Euro sitzen bleibt der Halter eines Tesla, der in der Böhler Straße nahe der Turnhalle parkte. Gegen 19 Uhr löste der Fahrzeugalarm aus. Der 29-Jährige bemerkte vorne links einen Streifschaden. Auch hier flüchtete der Verursacher. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

