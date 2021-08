Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

B 110/ Siedenbrünzow (ots)

Am 03.08.2021 gegen 11:10 Uhr ereignete sich auf der B 110 zwischen Demmin und Jarmen ein Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem PKW mit Anhänger, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 68-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW mit Anhänger die B 110 von Jarmen in Richtung Demmin und beabsichtigte auf Höhe der Unfallstelle links nach Siedenbrünzow abzubiegen. Dabei beachtete er nicht den im Gegenverkehr befindlichen 17-jährigen deutschen Kradfahrer, der auf der B 110 aus Richtung Demmin in Richtung Jarmen fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß des Krads mit dem Anhänger der Zugfahrzeugs, wodurch der Kradfahrer stürzte und schwerverletzt wurde. Er kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Klinikum nach Greifswald.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Das Krad war nicht fahrbereit und musste geborgen werden. Die Fahrzeugführer des PKW und dessen 55-jähriger Beifahrer blieben unverletzt und konnten die Fahrt fortsetzen.

