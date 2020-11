POL-ME: Brand in Damentoilette im Helios-Klinikum - die Polizei ermittelt - Velbert - 2011077

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hat (siehe Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4763575), kam es am Sonntagmittag (15. November 2020) zu einem Brandausbruch in einer Damentoilette im Helios-Klinikum an der Robert-Koch-Straße in Velbert.

Das war geschehen:

Ein aufmerksamer Patient bemerkte am Sonntagmittag, gegen 13:50 Uhr, eine Rauchentwicklung aus der Damentoilette im Erdgeschoss des Klinikgebäudes an der Robert-Koch-Straße in Velbert-Birth. Er informierte einen Mitarbeiter des Krankenhauses, welcher bei einem kurzen Blick in die Sanitärräume offene Flammen feststellte. Nur wenige Sekunden später reagierte die Brandmeldeanlage und die Feuerwehr der Stadt Velbert wurde alarmiert.

Dank eines im Klinikum stationierten Mitarbeiters der Feuerwehr Velbert konnte der Brand mit einem Pulverlöscher schnell fast vollständig gelöscht werden, während die Eingangshalle evakuiert wurde. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand vollständig, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Im Rahmen erster Ermittlungen vor Ort stellten Polizeibeamte fest, dass ein Papiertuchspender augenscheinlich in Brand gesetzt worden war. Zu dem Brandgeschehen wurde ein Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet und die Brandexperten des Fachkommissariates 11 haben die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Der Schaden wird auf mindesten 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen hatten unmittelbar vor dem Brandausbruch eine Frau beobachten können, welche die Damentoilette verlassen hatte. Sie kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 170 cm groß - stabile Figur - dunkelblonde, schulterlange Haare - trug ein Tasche bei sich

Hinweise zu der derzeit noch unbekannten verdächtigen Frau, die kurz vor Brandausbruch am Tatort beobachtet wurde, oder auch andere, sachdienliche Angaben zum Tathergang nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, jederzeit entgegen.

