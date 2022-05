POL-PDNW: Diebstahl von Rüttelplatte

Grünstadt (ots) - Am 17.05.2022 gegen 16 Uhr wollte eine 61 Jahre alte Autofahrerin von der Sausenheimer Straße nach rechts in die Kirchheimer Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 28-jährigen, die von links herannahte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Polizeiinspektion ...

