Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Bislang unbekannte Täter schoben am Dienstag, zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr, das Rolltor einer Pizzeria an der Bahnhofstraße hoch und verschafften sich so Zugang zum Gastraum. Der Innenraum wurde teilweise durchwühlt. Die Täter entkamen unerkannt mit etwas Bargeld.

Marl

Am Dienstagnachmittag (14.30 Uhr - 16.30 Uhr) hebelten Unbekannte eine Wohnungstür in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Wallstraße auf. Sie durchsuchten das Mobiliar und die Räume nach Diebesgut. Letztlich flüchteten die Täter mit etwas Bargeld. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es an der Bahnhofstraße. Auch hier hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür auf. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Tatzeit: Dienstag, zwischen 7 Uhr und 17.30 Uhr.

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch (03.12 Uhr) versuchte ein unbekannter Mann eine Hauseingangstür an der Bergstraße aufzuhebeln. Die Videokamera erfasste den Mann. Beschreibung: ca. 30 Jahre alt, rote Jacke mit schwarzen Ärmeln, Kappe. Er entfernte sich in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Mit Goldschmuck entkamen unbekannte Täter von der Dortmunder Straße. Dort hebelten sie am Dienstag, in der Zeit von 13.45 Uhr bis 22.45 Uhr, eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell