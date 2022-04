Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrer gerät auf Castroper Straße in Gegenverkehr

Recklinghausen (ots)

Auf der Castroper Straße/B235 hat es heute Morgen einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 21-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Der junge Mann war gegen 6.15 Uhr in Richtung Meckinghoven unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er kurz hinter der Kinderklinik nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein geparktes Fahrzeug am Seitenstreifen. Anschließend geriet der 21-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 52-jährigen Lkw-Fahrer aus Meschede. Außerdem wurde noch ein weiteres geparktes Auto bei dem Unfall beschädigt. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, mindestens zwei mussten abgeschleppt werden. Der 21-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Castroper Straße kurzzeitig - in beide Richtungen - gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 54.000 Euro geschätzt.

