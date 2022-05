Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann nach Auseinandersetzung verletzt - Verkehrsunfälle - Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Waiblingen: Mann nach Auseinandersetzung in Lokal verletzt - Zeugen gesucht

Am Sonntag kam es gegen 12 Uhr in einem Lokal in der Kurzen Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach bisherigem Kenntnisstand schlugen drei bisher unbekannte Männer mehrfach auf einen 48-Jährigen ein und flüchteten anschließend. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Geschädigte beschrieb die Männer wie folgt: 1. Person: ca. 40 Jahre alt, Glatze, trug ein helles Shirt und blaue Jeans. 2. Person: graue Haare, trug einen dunklen Pullover und verwaschene Jeans. 3. Person: 25 bis 30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, trug ein dunkles Shirt. Laut dem Geschädigten soll es sich bei den drei Männern um albanische Staatsangehörige handeln. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie den Tätern aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen: Aufgefahren

Ein 26-jähriger Hyundai-Fahrer bemerkte beim Befahren der Schmidener Straße am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr zu spät, dass die vor ihm fahrende 59 Jahre alte Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Der Mercedes wurde nach der Kollision noch auf eine Straßenlaterne aufgeschoben. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 9000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Auf dem Herd vergessenes Essen löste am Montagvormittag gegen 11 Uhr einen Feuerwehreinsatz im Herderweg aus. Eine 79 Jahre alte Anwohnerin hatte beim Verlassen ihrer Wohnung das Essen auf dem Herd vergessen, woraufhin es zu einer Rauchentwicklung kam und schließlich der Rauchmelder auslöste. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen kam mit acht Einsatzkräften vor Ort. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden, die Wohnung musste lediglich gut durchgelüftet werden.

Schwaikheim: Unfallflucht

Am Montagmorgen gegen 7:15 Uhr streifte ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Transporters in der Bismarckstraße den Außenspiegel einer entgegenkommenden Fiat-Fahrerin und fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Gegen Baum geprallt

Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr in der Nacht zum Dienstag gegen 0:20 Uhr mit seinem Peugeot die Stuttgarter Straße in Richtung Nellmersbach. Hierbei musste er einem Tier ausweichen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum. Der Peugeot war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Alfdorf: Unfallflucht

Zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Hauptstraße einen geparkten VW Polo im Bereich der hinteren Stoßstange und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim telefonisch unter der Nummer 07182 92810 entgegen.

