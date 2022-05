POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand

Aalen (ots) - Ellwangen: Unfall beim Abbiegen An der Kreuzung der Fayencestraße zur Jagststraße kam es am Montagvormittag gegen 09:20 Uhr zu einem Unfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Eine 60-jährige Hyundai-Lenkerin wollte von der Fayencestraße nach links in die Jagststraße abbiegen. ...

