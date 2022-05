Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Container aufgebrochen - Hausfassade beschmiert - Parkendes Auto beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

An der Kreuzung der Fayencestraße zur Jagststraße kam es am Montagvormittag gegen 09:20 Uhr zu einem Unfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Eine 60-jährige Hyundai-Lenkerin wollte von der Fayencestraße nach links in die Jagststraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Daimler-Benz, der von einer 67-Jährigen gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Kettenreaktion

Am Montag gegen 12:30 Uhr befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Oberbettringer Straße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd-Stadtmitte. Kurz nach der Einmündung in die Szekesfehervar Straße mussten die Fahrzeuge wegen eines Rückstaus anhalten. Der 61-jährige Fahrer VW bemerkt dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi noch auf den davorstehenden PKW aufgeschoben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro.

Böbingen: Parkendes Auto beschädigt

Am Samstag wurde ein VW beschädigt, der zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Robert-Bosch-Straße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach entgegen. Telefon: 07173/8776

Schwäbisch Gmünd-Rechberg: Container aufgebrochen

Mit brachialer Gewalt wurde zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen ein Container aufgebrochen, der in der Hohenstaufenstraße auf dem Parkplatz an der Gemeindehalle stand. Aus dem Container wurden anschließend unter anderem eine Motorsäge Husqvarna, drei Akkuschrauber, ein Akku-Flex, eine Akku-Taschenlampe, eine Akku-Fettpresse sowie Akkus allesamt der Marke Milwaukee entwendet. Des Weiteren wurde noch Spezialwerkzeug und ein Werkzeugkoffer entwendet. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von mindestens 4000 Euro. Wer Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des Diebesgutes machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 in Verbindung zu setzen.

Tannhausen: Hausfassade beschmiert

Zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr wurde in der Ringstraße eine Fassade eines Hauses mit einem grauen und einem blauen wasserfesten Stift beschmiert. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinwiese auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 / 330001

