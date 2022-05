Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Eskalierte Streitigkeiten - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr war am Montag gegen 1.50 Uhr in die Nägelestraße mit vier Fahrzeugen und 22 Mann im Einsatz. In einer dortigen Wohnung kam es an einem Ölofen zu einer Verpuffung, wobei der Wohnraum verqualmt wurde. Die Bewohnerin blieb unverletzt. Es entstand kein Schaden.

Auenwald: Mit Bierkrug zugeschlagen

Auf einer Veranstaltung in der Trinkgasse eskalierte am Sonntagabend ein Streit. In deren Verlauf schlug mutmaßlich ein 28-Jähriger seinem 33-jährigem Kontrahenten mit einem Bierkrug ins Gesicht und verletzte ihn dabei schwer. Der 33-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen, der sich bei der Tathandlung sich auch leicht verletzte, wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Weil er alkoholisiert war, wurde zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung veranlasst. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Eine 22-jährige Golf-Fahrerin fuhr am Sonntag gegen 17.15 Uhr von einem Grundstück auf die Bregenzer Straße ein und stieß hierbei mit einem vorbeifahrenden Citroen-Fahrer zusammen. Hierbei blieben die Insassen unverletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 5500 Euro.

Kirchberg an der Murr: Streit beim Gassigehen

Auf einem Fuß- und Radweg entlang der Murr in der Verlängerung der Talstraße begegneten sich am Sonntag zwei Hundeführer beim Gassigehen. Ein 47-jähriger Hundeführer hatte seinen Hund nicht angeleint, der beim Aufeinandertreffen einen angeleinten Hund angriff. Die Hunde wurden von den anwesenden Personen voneinander getrennt, ohne dass sie sich gegenseitig verletzten. Leider eskalierte die Situation zwischen den beiden Hundeführern, in deren Verlauf der 47-Jährige seinem Kontrahenten mit einer E-Zigarette am Kopf verletzte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung aufgenommen.

Backnang: Unfallflucht

Im Häfnersweg stieß zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren gegen einen parkenden BMW M3 und beschädigte diesen an der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Verursacher und hinterließ 2000 Euro Sachschaden. Wer hierzu Beobachtungen machte und Hinweise auf den Geflüchteten geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

