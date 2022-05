Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien - Verkehrsunfall - Auto beschädigt & Einsatzkräfte beleidigt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Farbschmierereien mit politischen Hintergrund

Am Samstagabend gegen 19 Uhr begab sich eine ca. 40-köpfige Personengruppe, die offenbar dem politisch linken Spektrum zuzuordnen ist, vor eine Bankfiliale in der Fronackerstraße und beschmierte diese mit diversen politischen Parolen. Zudem wurde das Bankgebäude mit roten Farbeiern beworfen. Neben der Bankfiliale beschmierten die Täter auch verschiedene Verkehrseinrichtungen in dem Bereich mit Parolen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Von Straße abgekommen

Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Ford am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr die B 29 in Richtung Aalen entlang. Auf Höhe Weinstadt-Endersbach geriet die Autofahrerin aufgrund des einsetzenden Platzregens ins Schleudern, prallte zunächst gegen die linke, anschließend gegen die rechte Leitplanke und kam schließlich zum Stehen. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Schorndorf-Weiler: Auto beschädigt

Zwischen Samstag, 13:30 Uhr und Sonntag, 7:10 Uhr beschädigten bisher unbekannte Personen einen Renault, der in der Straße Am Bronnbach geparkt war. Durch die Täter wurde eine Scheibe eingeschlagen sowie ein Außenspiegel abgeschlagen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Urbach: Mann im psychischen Ausnahmezustand beleidigt Einsatzkräfte

Aufgrund lautstarker Streitigkeiten, ausgehend von einer Wohnung in der Kirchgasse, verständigten Anwohner am Sonntagmorgen kurz vor 5:30 Uhr die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen einem 37 Jahre alten Mann und einer 38-jährigen Frau, die sich beide offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befanden, zum Streit gekommen war. In der Wohnung wurden zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden. Der 37-Jährige wurde aufgrund seines Zustandes in eine Spezialklinik verbracht. Während der Fahrt beleidigte er sowohl die Mitarbeiter des Rettungsdienstes, als auch die Polizeibeamten mehrfach aufs Übelste. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell