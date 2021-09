Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberschopfheim

Oberschopfheim (ots)

Da eine Bewohnerin eines Anwesens in der Weingartenstraße am Donnerstagmittag Speisen auf dem Herd vergessen hatte und es so zu einem Zimmerbrand kam, rückten Kräfte der Feuerwehr und Polizei aus. Obwohl die Wehrleute schnell vor Ort waren, um den Brand zu löschen, wurde die Seniorin leicht verletzt. *ya

