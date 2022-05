Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Auf falsches Schreiben hereingefallen - Vor Polizei geflüchtet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Sonntagnachmittag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr verursachte, als er einen im Greutweg abgestellten Audi beschädigte. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung

In der Mainacht beschädigten Unbekannte die Türe eines Schuppens der Grauleshofschule in der Humboldtstraße. Über den hierbei entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Sonntagmittag zu. Gegen 13.45 Uhr befuhr der Mann die Osterbucher Steige abwärts, wo er in die Dr.-Georg-Kress-Straße einbog. Hierbei berührte wohl das rechte Pedal den Boden, wodurch der 32-Jährige zu Boden stürzte. Der Radler wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: 31-Jähriger fiel auf falsches Schreiben herein

In der letzten Woche erhielt ein 31-Jähriger ein Schreiben, das angeblich von einer Gerichtsvollzieherin des Amtsgerichts Aalen stammte. In dem Schreiben wurde dem Mann mitgeteilt, dass gegen ihn eine Geldforderung besteht, welche die Grundlage für einen Haftbefehl sei, der nun gegen ihn ausgestellt worden sei. Den Haftbefehl und die damit verbundene Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt könnte er verhindern, indem er 105 Euro auf eine im Schreiben angegebenen Kontonummer überweist. Dieser Forderung kam der 31-Jährige nach; erkannte später jedoch, dass das Schreiben keinesfalls vom Amtsgericht Aalen, sondern von einem bislang unbekannten Betrüger verfasst wurde.

In diesem Zusammenhang gilt:

Prüfen Sie im Verdachtsfall derartige Schreiben auf die Richtigkeit aller Angaben. Insbesondere: Name und Adresse des Rechnungsstellers, Telefonnummern, Aktenzeichen, Inhaltliche Fehler. Nehmen Sie im Zweifel Kontakt zu der zuständigen Behörde auf. Verwenden Sie hierzu nicht die Telefonnummer, die im Schreiben angegeben ist, sondern suchen Sie diese selbst heraus.

Aalen: 22-Jähriger musste zur Blutentnahme

Ein 22-Jähriger setzte sich am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr am Aalener Bahnhof in seinen dort abgestellten Opel, steckte den Schlüssel ins Schloss und startete den Motor - anschließend schlief er auf dem Fahrersitz ein. Ein Zeuge verständigte die Polizei, welche den jungen Mann schlafend im Fahrzeug antraf, während der Motor lief. Da ein durchgeführter Alkoholtest positiv verlief, musste sich der junge Mann im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Verhalten zieht Ermittlungen bezüglich seiner Fahreigenschaften nach sich.

Aalen: Feuerwehreinsatz im Thermalbad

Am Samstagabend gegen 21 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften zu den Limes-Thermen aus, nachdem von dort ein Brandalarm gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass es sich lediglich um einen Fehlalarm gehandelt hat.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 2500 Euro Schaden

An der Einmündung Auguste-Keßler-Straße / Wilhelmstraße missachtete ein 62-jähriger VW-Fahrer am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr die Vorfahrt einer 57 Jahre alten VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Aalen: Illegal Müll entsorgt

Auf einem Waldweg an der Ebnater Steige stellte ein Zeuge am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr mehrere Müllsäcke mit Hausmüll fest. Von Beamten des Polizeireviers Aalen wurde der Unrat in Augenschein genommen, wobei Briefe und Paketteile aufgefunden wurden, auf welchen die Adresse der mutmaßlichen Entsorger stand. Gegen einen 22 Jahre alten Mann und eine ebenfalls 22-jährige Frau wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die 22-Jährige war Ende 2021 mit einem gleichgelagerten Delikt aufgefallen.

Rainau-Buch: Kamin verstopft

Mit 34 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Sonntagabend gegen 19 Uhr in die Heidstraße aus. In der Wohnung eines 27-Jährigen war der Kamin verstopft, weshalb sich Rauch ausbreitete und der Brandalarm auslöste. Personen- oder Sachschaden entstand keiner.

Westhausen: Von der Straße abgekommen

Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen kam eine 51-Jährige am Samstagnachmittag gegen 15.35 Uhr mit ihrem Mercedes Benz AMG auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanken. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Riesbürg: Fahrzeug machte sich selbständig

Auf rund 8000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr entstand, als sich ein Smart, der in der Oberen Gasse abgestellt war, selbständig machte und gegen einen geparkten Opel rollte.

Heubach: 21-Jährige flüchtete vor der Polizei

Ein Streifenfahrzeug des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd befuhr am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr die Remsstraße (Verbindungsweg Buch - Böbingen), wo ihnen ein VW entgegenkam, welcher von einer jungen Frau gesteuert wurde. Um das Fahrzeug und die Insassen einer Kontrolle zu unterziehen, wendeten die Beamten ihr Fahrzeug. Als die Fahrerin dies bemerkte, beschleunigte sie ihr Fahrzeug und bog fluchtartig nach rechts in eine Sackgasse ein. Als sie bemerkte, dass hier kein Weiterkommen war, flüchtete sie zu Fuß und versteckte sich in einem Gartengrundstück. Nach einer kurzen Suche kam die 21-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurück, wobei sie angab, nicht gefahren zu sein, obwohl der Fahrzeugschlüssel aus ihrer Jackentasche fiel. Da bei der jungen Frau Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und ein entsprechender Atemalkoholtest positiv verlaufen war, musste sie sich im Anschluss im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Mutlangen: 1000 Euro Sachschaden

Am Sonntagmorgen zwischen 1 und 1.30 Uhr wurde ein Renault, der im Römerweg abgestellt war, von bislang Unbekannten mit grüner Lackfarbe besprüht, die sich nicht mehr entfernen lässt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat Ermittlungen aufgenommen.

Mutlangen: Hauswand und Pkw mit Farbe beschmiert

In der Mainacht beschmierten Unbekannte zwei Hausfassaden in der Goethestraße mit blauer Farbe. Auch ein geparkter Pkw und eine Garagenwand wurden mit der blauen Farbe bemalt. Möglicherweise handelt es sich bei der Farbe um blaue Tinte. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Rainau: Vorfahrt missachtet - Beifahrerin leicht verletzt

An der Einmündung Schwabsberg / B 290 in Richtung Ellwangen missachtete ein 65-jähriger VW-Fahrer am Sonntagmittag kurz nach 13 Uhr die Vorfahrt eines 55-jährigen Mercedes-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei denen ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, erlitt die 45 Jahre alte Beifahrerin des Mercedes leichte Verletzungen. Ein ebenfalls im Fahrzeug sitzendes Kleinkind blieb glücklicherweise unverletzt.

