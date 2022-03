Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter soll Mädchen in Niestetal belästigt haben: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwochmorgen in Niestetal ein elf Jahre altes Mädchen belästigt und unsittlich angefasst haben. Die Mutter des Kindes hatte sich im Laufe des Mittwochs bei der Polizei gemeldet und den Vorfall angezeigt. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein Sexualdelikt. Da die bisher eingeleiteten Maßnahmen und Ermittlungen nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen führten, bittet die Polizei nun um Hinweise auf den bislang unbekannten Mann.

Nach Angaben des Mädchens war sie am Mittwochmorgen gegen 7:15 Uhr in Sandershausen an der Haltestelle "Spiekershäuser Straße" aus dem Bus ausgestiegen. An der Ecke zur Ysenburgstraße soll sie dann der Unbekannte, der ihr von der Bushaltestelle gefolgt sei, bedrängt, unsittlich angefasst und festgehalten haben. Als sie sich dagegen zur Wehr gesetzt habe, soll der Mann von ihr abgelassen haben, woraufhin sie flüchtete. Später am Tag vertraute sie sich ihrer Mutter an, die daraufhin die Polizei verständigte.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80 m groß, "bisschen dick", Bierbauch, schwarz gekleidet, schwarze Mütze, schwarze FFP2-Maske, schwarzer Strickschal, schwarze Handschuhe der Marke "Nike", schwarze Jacke mit Kapuze, Kapuze war aufgezogen, Rucksack der Marke "Nike" - rot/schwarz, schwarze Hose, schwarze Schuhe mit weißen Nike-Zeichen

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben oder die Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell