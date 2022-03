Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Anwohnerin beobachtet Fahrraddiebe am Goethestern: Polizei erbittet Täterhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Eine Anwohnerin hat am gestrigen Mittwochabend am Kasseler Goethestern einen Fahrraddiebstahl beobachtet und die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den bereits geflüchteten Tätern verlief leider ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden dunkel gekleideten Männer, die weiße Sneaker trugen, geben können.

Der Notruf der Anwohnerin war gegen 21:10 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sie hatte aus dem Fenster ihrer Wohnung gesehen, wie sich die beiden Männer an dem roten Pedelec zu schaffen machten, dass an einem Fahrradständer angeschlossen war. Nachdem die Täter das Schloss geknackt hatten, flüchteten sie mit dem erbeuteten Rad auf der Pestalozzistraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, wo die Diebe aus ihrem Blickfeld verschwanden. Während der Fahndung traf eine Streife kurze Zeit später am Goethestern auf die Fahrradbesitzerin, die auf der Suche nach ihrem Pedelec im Wert von 4.000 Euro war.

Wer den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Fahrraddiebe geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell