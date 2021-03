Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bekämpfung der Schwarzarbeit: Hauptzollamt Erfurt sichert Vermögen in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro

Erfurt (ots)

Im Rahmen ihrer bundesweiten strafrechtlichen Ermittlungen haben die Bediensteten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Erfurt im Jahr 2020 Vermögen in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro gesichert.

Zu dem gesicherten Vermögen gehören neben Bargeld in Höhe von 387.026 Euro, auch bewegliche Sachen wie z.B. Fahrzeuge, Edelmetalle oder hochwertige Uhren mit einem Wert von 304.470 Euro, Immobilien in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro sowie Forderungspfändungen in Höhe von mehr als 1,7 Millionen Euro.

Die sichergestellten Vermögenswerte stammen im Wesentlichen aus Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes auf das Nichtzahlen von Sozialversicherungsbeiträgen oder von Beiträgen zur Sozialkasse Bau sowie nicht oder zu wenig gezahlten Lohnsteuern.

Zusatzinformation:

Der Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamtes Erfurt erstreckt sich über den Freistaat Thüringen und Südwestsachsen (Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis, Landkreis Zwickau, Teile des Landkreises Mittelsachsen und der Stadt Chemnitz). Darüber hinaus führen die Beschäftigten des Hauptzollamtes Erfurt im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft auch Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Tätergruppierungen in anderen Bundesländern, die im Ergebnis auch zur Sicherung diverser Vermögenswerte führen.

