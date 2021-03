Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll beschlagnahmt Marihuana

Erfurt/Bärenstein (ots)

Zöllner beschlagnahmten am Dienstag am späten Nachmittag bei einer Kontrolle in Bärenstein/Erzgebirgskeis rund 150 Gramm Marihuana. Die mutmaßlichen Täter, zwei tschechische Staatsangehörige im Alter von 29 und 32 Jahren, waren in einem Audi A3 von Oberwiesenthal kommend auf der B95 unterwegs, als sie von Zöllnern der Kontrolleinheit Verkehrswege Annaberg-Buchholz in Bärenstein gestoppt und kontrolliert wurden. Während der Fahrzeugkontrolle nahmen die Zöllner im Fahrzeug einen Marihuanageruch wahr. Daraufhin entschlossen sie sich, das Fahrzeug zu kontrollieren und stellten im Ergebnis der Zollkontrolle insgesamt 150 Gramm Marihuana sicher. Dieses befand sich, in mehreren Klipptüten verpackt, im Rucksack des Fahrers sowie in einer Kuchenspringform. Gegen den 29-jährigen Fahrer, der sich zu dem Marihuana bekannte, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmittel eingeleitet. Die illegalen Drogen wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Dresden. Diese dauern weiter an.

