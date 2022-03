Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei informiert über Versammlungslagen am Samstag in Kassel; Bürger- und Pressetelefone werden geschaltet

Kassel (ots)

Für kommenden Samstag, den 19. März 2022, sind bei der Stadt Kassel mehrere Versammlungen und ein Aufzug im thematischen Kontext der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie angemeldet worden.

Nach Einschätzung der zuständigen Behörden besteht aktuell keine konkrete Gefahr für eine Überlastung des Gesundheitssystems, so dass Versammlungsverbote nicht in Betracht kommen und auch Aufzüge, anders als am 20.03.2021, unter Auflagen durchgeführt werden können.

Da die Anmelder am Samstag erneut mit größeren Teilnehmerzahlen rechnen, bereitet sich das Polizeipräsidium Nordhessen eingehend auf einen umfangreichen personalintensiven Einsatz vor.

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen, auch im ÖPNV, muss am Samstag im Innenstadtbereich gerechnet werden. Ab dem frühen Nachmittag werden zur sicheren Durchführung des Aufzuges vermutlich Straßensperrungen erforderlich werden. Konkrete Beeinträchtigungen können derzeit aber noch nicht benannt werden. Wir versuchen in jedem Fall, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gut wie möglich zu minimieren und sobald wie möglich darüber zu informieren.

Bürgertelefon wird unter Tel.: 0561-9945 1234 geschaltet

Hinsichtlich der zu erwartenden Fragen an die Polizei, beispielsweise zu Sperrungen oder Beeinträchtigungen für die Anwohner und Besucher, wird am Einsatztag ab 09:00 Uhr ein Bürgertelefon unter Tel.: 0561-9945 1234 eingerichtet werden. Auch über den Twitter-Account des Polizeipräsidiums Nordhessen @Polizei_NH werden wir über erforderliche Verkehrsmaßnahmen sowie den Einsatzverlauf informieren.

Darüber hinaus ist ab sofort eine Pressehotline unter Tel.: 0561-910 1029 geschaltet, die für Medienvertreterinnen und -vertreter mit Fragen zu diesem polizeilichen Einsatz vorgesehen ist. Am Einsatztag werden wir zudem mit mobilen Presseteams als Ansprechpartner vor Ort sein.

Dirk Bartoldus,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

