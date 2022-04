POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Iserlohn (ots) - Auf einem Feld an der Refflingser Straße wurden am Donnerstagnachmittag zwei Heuballen in Brand gesteckt. Die Täter hatten dazu zuvor offenbar mit einem spitzen Gegenstand die Folie der Ballen aufgeschnitten und anschließend die Feuer gelegt. Die beiden Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. An drei weiteren Heuballen stellten die Beamten zerschnittene Folien fest. Täterhinweise liegen bislang ...

