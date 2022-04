POL-MK: Einbruch in Auto-Werkstatt

Menden (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag, 13:00 Uhr und Donnerstagnachmittag, 14:30 Uhr entwendeten Unbekannte einen Motorroller in der Winkelstraße. Ein Spaziergänger fand den Roller am Donnerstag in einem Gebüsch an der Kapelle in der Winkelstraße, unweit der Anschrift des Halters, auf und informierte die Polizei. Die Frontverkleidung des Fahrzeugs war abgerissen. Zudem hatten die Täter offenbar am Zündschloss ...

