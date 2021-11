Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Opferstöcke aufgehebelt

Meinerzhagen (ots)

Am 08.11.2021, zwischen 15:45 Uhr und 17:00 Uhr, betraten ein oder mehrere unbekannte Täter die Kirche in der Kampstraße. Dort versuchten sie die drei vorhandenen Opferstöcke aufzuhebeln, in einem Fall gelang dies auch. Die Täter entnahmen wohl nur einen geringen Bargeldbetrag und entfernten sich unbemerkt. Der Sachschaden ist deutlich höher.

Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.(becks)

