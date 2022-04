Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher hebelt an Bankfiliale

Werdohl (ots)

Am frühen Freitagmorgen hörte ein aufmerksamer Anwohner, gegen 02:30 Uhr, drei bis vier laute Knalle aus dem Beriech einer Bankfiliale in der Straße Altes Dorf. Er blickte aus dem Fenster und konnte noch beobachten, wie eine dunkel gekleidete Person mit Basecap von einer Seitentür der Bank durch eine Passage in Richtung Brüninghausplatz weglief. Wie sich nach Eintreffen der Polizisten herausstellte, hatte der Täter offenbar die aus Metall bestehende Seitentür aufgehebelt. Den Innenraum der Bank hatte er nach ersten Erkenntnissen nicht betreten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen der Tat. Hinweise können unter 02392-9399-0 an die Polizeiwache in Werdohl gegeben werden. (schl)

