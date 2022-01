Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Pünderich (ots)

Am 17.01.2022 kommt es in den Abendstunden, vermutlich im Zeitraum 18:00 - 18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Pünderich in der Kapellenstraße. Der oder die Täter brachen durch die Terrassentür in das Anwesen ein und entwendeten Schmuck. Mit dieser Tat in Zusammenhang stehen dürfte ein dunkler PKW mit Kennzeichen HN-?, welcher sich mit hoher Geschwindigkeit aus dem Nahbereich des Anwesens entfernte. Die Polizei Zell erbittet sachdienliche Hinweise unter Telefon 06542-98670

