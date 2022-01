Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere berauschte Fahrzeugführer am Wochenende im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg festgestellt - Kontrollen im Bereich Schwerlastverkehr

Bitburg (ots)

Am Wochenende wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bitburg im Rahmen von routinemäßigen Verkehrskontrollen mehrere Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol, oder Betäubungsmitteln standen.

Am Samstag wurde gegen 00:10 Uhr ein 57- Jähriger Fahrzeugführer in der Ortslage Niederweis kontrolliert, bei welchem Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Das entsprechende Verfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Am späten Samstag Nachmittag wurde ein 37- Jähriger Fahrzeugführer in der Saarstraße in Bitburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier lag die festgestellte Atemalkoholkonzentration im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Auch diesen Fahrzeugführer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wurde auch hier die Weiterfahrt untersagt.

In einem weiteren Fall wurde ein 24- Jähriger Fahrzeugführer am Sonntag Mittag gegen 13:45 Uhr in der Ortslage Sinspelt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle konnten Hinweise auf einen Einfluss durch Betäubungsmittel erlangt werden. Der durchgeführte Vortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde neben der Untersagung der Weiterfahrt und der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachungsmaßnahmen stand auch der Schwerlastverkehr auf der diesbezüglich stark frequentierten B51 im Vordergrund. Ein Sattelschlepper mit Auflieger tat sich hierbei besonders hervor. So wurden neben einem deutlichen Geschwindigkeitsverstoß auch eine Vielzahl an Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

