Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: diverse Gefahrenstellen und Sperrungen nach starkem Schneefall

Kreis Kusel (ots)

In der Nacht vom 08. auf den 09. April kam es im Südwesten Deutschlands, insbesondere auch im Landkreis Kusel, zu starken Schneefällen. Aufgrund der Schnee- bzw. Eismassen, aber auch wegen umgestürzter Bäume kam es in manchen Orten zu Stromausfällen. Außerdem mussten mehrere Straßen - zumindest zeitweise - gesperrt werden. Von den Sperrungen ist u.a. die Kreisstraße 36 zwischen Welchweiler und Bedesbach betroffen. Diese muss laut Straßenmeisterei bis mindestens Montag, dem 11.04., gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten dauern an. Umleitungen sollen zeitnah ausgeschildert werden. Mit weiteren Behinderungen ist im gesamten Landkreis zu rechnen.|pikus

