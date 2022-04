Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall führt zu längerer Vollsperrung der Autobahn 6

A 6 im Bereich Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Der 21 jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, die Autobahn 6 von Bruchmühlbach in Richtung Landstuhl. Hierbei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen vorausfahrenden Personenkraftwagen. Der Kleintransporter fuhr mit einer so großen Wucht auf den Vorausfahrenden auf, dass dieser in die Mittelschutzplanke geschleudert wurde. Beide Fahrzeuge kamen völlig beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 45 jährige Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges musste leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da sich die Trümmer des Unfalls über die gesamte Autobahn verteilten, musste die A 6 von 22:40 Uhr bis 02:00 Uhr komplett gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 25000 Euro.

