Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruch entwendet

Ennepetal (ots)

Am Freitagabend zwischen 18:30 Uhr und 01:50 Uhr (Samstag) hebelten unbekannte Täter ein Küchenfenster einer Wohnung auf, welche sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelmshöher Straße befindet und verschafften sich so Zutritt. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht. Die Täter konnten Schmuck und Bargeld erbeuten.

