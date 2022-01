Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruchsversuch in Cafe

Schwelm (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr und Donnerstagmittag, 13:00 Uhr, versuchten sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein freistehendes Cafe am Neumarkt zu verschaffen. Die Täter gelangten nicht ins Objekt und entkamen ohne Beute.

