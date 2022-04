POL-PDKL: Alkoholisiert von der Unfallstelle geflüchtet

A 6 im Bereich Bruchmühlbach-Miesau (ots) - Der 21 jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, die Autobahn 6 von Bruchmühlbach in Richtung Landstuhl. Hierbei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen vorausfahrenden Personenkraftwagen. Der Kleintransporter fuhr mit einer so großen Wucht auf den Vorausfahrenden ...

