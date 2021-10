Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Fahrzeug gestohlen

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde in der Ruhrstraße ein weißer Ford Kuga entwendet. Der PKW war vor dem Wohngebäude an der Straße geparkt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kuga Sport. Der Wagen ist drei Jahre alt und hat einen Kilometerstand von etwa 12.000 Kilometern. Auffällig an dem Fahrzeug sind ferner folgende Details:

- Schwarze Aluminium Felgen - Schwarze Dachreling - Ein Schalke 04 Aufkleber an dem Heck des Fahrzeugs - Aluminium Hundebox - Roter Kindersitz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell