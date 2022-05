Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Sxhwäbisch Hall: Person bei Unfall schwer verletzt, gefährlicher MAi-Scherz, Unfallfluchten, Feuerwehreinsatz, und mehr

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Zwischen 9:30 Uhr und 10:15 Uhr am Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes im Tilsiter Weg einen dort geparkten PKW der Marke Toyota. An dem Toyota entstand dadurch ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 18:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Altenhausener Straße Geparkten Audi A4 Avant. Dabei entstand an dem Audi ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz

Ein Anrufer meldete am Samstagabend, dass ein Altkleidercontainer in der Straße Bildäcker brennen würde. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 12 Wehrleuten vor Ort im Einsatz, um den Container zu löschen. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400- entgegen.

Wolpertshausen: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr versuchten Unbekannte die Türe zu einem Proberaum eines Musikvereins in der Bildäckerstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbrechern stand. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Bühlertann nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137 entgegen.

Bühlertann: Gefährlicher Mai-Scherz

Unbekannte stellten auf der L1060 kurz vor Bühlertann einen Bauzaun quer auf die Fahrbahn. A dortigen Streckenabschnitt ist die Fahrbahn unbeleuchtet und die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h. Ein 39-jähriger Audi-Fahrer erkannte den Bauzaun zu spät und kollidierte mit diesem. An seinem Fahrzeug entstand daraufhin ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise unter Telefon 0791 400-0.

Crailsheim: Person mit Gegenstand verletzt

Am frühen Samstagmorgen zwischen 03 Uhr und 04:30 Uhr wurde ein 29-jähriger Mann vor einer Diskothek in der Hofäckerstraße mit einem Gegenstand im Gesicht getroffen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Gegenstand um eine Flasche gehandelt haben. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Unfallflucht

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten BMW auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Haller Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Vellberg: Entgegenkommendem Pkw ausgewichen - eine Person schwerverletzt

Am Sonntagnacht zwischen 22:15 Uhr und 22:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die L1064 zwischen Spaichbühl und Schneckenweiler. Dabei kam ihm in einer Kurve ein dunkler SUV entgegen. Der SUV geriet auf die Fahrbahn des 18-Jährigen, sodass dieser ausweichen musste um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der junge BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und der 18-Jährige wurde schwer verletzt. Der SUV fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Die Verkehrspolizei in Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise, insbesondere zum Fahrer des schwarzen SUV unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

