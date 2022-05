Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizisten bei Angriff verletzt - Versuchter Wohnungseinbruch - Defekte Elektrogeräte entwendet - Uhr entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Rudersberg: Polizisten bei Angriff verletzt

Aufgrund vorangegangener Streitigkeiten kam es am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Mann und drei weiteren Männern im Alter zwischen 31 und 39 Jahren. Als sich die bereits zuvor verständigten Polizeibeamten zwischen die Streithähne stellten, wurden auch diese von der dreiköpfigen Gruppe angegriffen. Sowohl der 31-Jährige, als auch eine Polizistin wurden hierbei verletzt. Der Polizeiposten Rudersberg hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Urbach: Versuchter Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Diebe versuchten in der Nacht auf Montag gegen 3:30 Uhr in ein Wohngebäude in der Talstraße einzubrechen. Die Einbrecher versuchten zunächst, die Haustüre aufzuhebeln, als dies misslang, begaben sie sich zur Gebäuderückseite, um die Terrassentüre aufzubrechen. Hierbei wurden sie allerdings vom Bewohner gestört, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winnenden: Defekte Elektrogeräte entwendet

Zwischen Freitag und Montag brachen bisher unbekannte Diebe auf das Areal einer Firma in der Brückenstraße ein und entwendeten aus einem Container mehrere defekte Elektrogeräte. Zeugenhinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Uhr entwendet

Ein Tatverdächtiger begab sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Schorndorfer Innenstadt und entwendete dort eine Armbanduhr im Wert von ca. 900 Euro. Der ca. 50-jährige Mann ließ sich in dem Fachgeschäft beraten und sich mehrere Uhren vorzeigen. Während des Beratungsgesprächs lenkte der Tatverdächtige die Verkäuferin ab, indem er sich nach einer weiteren Uhr erkundigte, die in einer Vitrine ausgestellt war. Als sich daraufhin sich die Verkäuferin von dem Kunden abwandte, steckte dieser eine Armbanduhr unbemerkt ein. Von dem Dieb liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Der etwa 50-jährige Mann sprach mit schwäbischen Akzent, er hatte schwarze Haare und war ca 180 cm groß mit stämmiger Statur. Er war mit einer blauen Jacke mit weißen Applikationen, einer schwarzen Hose sowie mit schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem trug er eine weiße Bauchtasche bei sich. Möglicherweis fiel der Tatverdächtige am Montagvormittag in weiteren Geschäften auf. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell