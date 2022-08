Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte/Oppum/Bockum: Mehrere Verkehrsunfälle mit Radfahrern

Krefeld (ots)

Am Dienstag (2. August 2022) hat es mehrere Verkehrsunfälle mit Radfahrern gegeben. Sie wurden teils schwer verletzt.

Gegen 16:25 Uhr fuhr eine 78-Jährige zusammen mit ihrem Mann auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Hafelsstraße. Dort kollidierte sie mit einem 54-jährigen Golf-Fahrer, der gerade in Richtung Parkplatz-Ausfahrt fuhr. Die Krefelderin wurde frontal erfasst und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Gegen 16:50 Uhr kam es an der Kreuzung Nordstraße/ Sternstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf der Nordstraße in Richtung Oststraße unterwegs. An der Kreuzung Nordstraße/ Sternstraße fuhr sie bei Grünlicht geradeaus, um die Sternstraße zu überqueren. Dann wurde sie von einer 63-jährigen BMW-Fahrerin erfasst, die gerade von der Nordstraße nach links auf die Sternstraße abbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt.

Gegen 22:10 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Pedelec auf der Uerdinger Straße unterwegs. Plötzlich verlor er das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und fiel gegen einen geparkten Anhänger. Zeugen leisteten erste Hilfe und alarmierten die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Alkohol am Steuer sowie Fehler im Abbiegevorgang gehören zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Fahrradunfälle können dabei teils schwerwiegende Verletzungen mit sich bringen. Daher empfiehlt die Polizei auch ohne geltende Helmpflicht, das Tragen eines Helmes. Darüber hinaus bieten wir entsprechende Präventionsangebote für alle Altersgruppen. Unter folgenden Links finden Sie unsere Angebote:

"Toter Winkel": https://krefeld.polizei.nrw/artikel/vorsicht-toter-winkel "Verkehrssicherheit für Jung und Alt": https://krefeld.polizei.nrw/verkehrssicherheitsarbeit-4 "Fahrradhelm": https://krefeld.polizei.nrw/artikel/zeigen-sie-koepfchen-tragen-sie-einen-fahrradhelm "Kontakt zur Beratung": https://krefeld.polizei.nrw/artikel/praevention-0 (252)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell