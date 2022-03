Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Unfall mit Lkw leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 16-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße Ecke An den Fördertürmen am Mittwoch, 23. März, 8 Uhr, leicht verletzt.

Der Radfahrer aus Hamm war auf der Hammer Straße in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw. Der 26-jährige Lkw-Fahrer aus Hattingen war ebenfalls in gleicher Richtung unterwegs und wollte in die Straße An den Fördertürmen abbiegen.

Der 16-Jährige wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell