POL-HAM: Ladendieb flüchtet mit Mobiltelefon

Hamm-Mitte (ots) - Nach einem Unfall auf der Poststraße am Montag, 21. März, flüchtete ein schwarzer VW Polo von der Unfallstelle. Ein 29-Jähiger fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem BMW in Richtung Süden, als ihm der VW entgegenkam. Aufgrund eines am Fahrbahnrand haltenden Autos war die Fahrbahn verengt, sodass sich der VW und der BMW touchierten. Der VW hielt zunächst einige Meter entfernt an, fuhr dann aber weiter und ...

mehr