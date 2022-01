Polizei Eschwege

POL-ESW: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs; Polizei ermittelt gegen zwei Autofahrer aus Eschwege und Meißner

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Dienstag hat die Eschweger Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen erneut zwei Autofahrer angehalten, die sich aufgrund von Rauschmittelkonsum eigentlich nicht hinter das Lenkrad hätten setzen dürfen. Gegen die beiden 22 und 21 Jahre alten Männer sind nun entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

>>22-jähriger Autofahrer steht unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis

Am Dienstagvormittag kontrollierte die Eschweger Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 11.25 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer aus Eschwege, der mit seinem Fahrzeug auf der Niederhoner Straße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle kam den Beamten der Verdacht, dass der Mann verbotene Substanzen konsumiert haben könnte, was sich nach einem entsprechenden Test dann auch bestätigte und Anhaltspunkte für den Konsum von Kokain und Cannabis lieferte. Die Weiterfahrt wurde dem 22-Jährigen daraufhin untersagt und er musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen.

>>Drogenvortest bei 21-jährigem Autofahrer zeigt Konsum von THC an

Eine weitere Fahrt unter Drogeneinfluss registrierten die Eschweger Beamten dann am Abend in Waldkappel. Gegen 22.35 Uhr kontrollierte die Polizei hier einen 21-jährigen Autofahrer aus der Gemeinde Meißner, der in Waldkappel auf der Straße Rue de Carhaix unterwegs war. Auch hier führten die Beamten wegen entsprechender Verdachtsmomente einen Drogenvortest durch, der hinsichtlich der verbotenen Substanz THC ein positives Ergebnis lieferte. In der Folge war für den 21-Jährigen dann die Autofahrt zu Ende und eine Blutentnahme im Klinikum Werra-Meißner die Folge.

Gegen beide Autofahrer wird nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs der verbotenen Substanzen ermittelt.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell