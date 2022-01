Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.01.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des EDEKA-Lebensmittelmarktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege ist ein grauer Toyota Yaris beim Ein- bzw. Ausparken von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete im Anschluss, so dass die Polizei in Eschwege Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen hat. Der Vorfall geschah am heutigen Montagvormittag zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Eschweger Polizei unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfälle

Auf der Landesstraße L 3422 zwischen kam es am Sonntagabend gegen 23.10 Uhr zu einem Wildunfall, als ein 20-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf zwischen Orferode und Frankershausen ein Reh erfasste. Das Tier erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Schaden am Auto des Mannes beträgt 800 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr auf der B 400 zwischen Krauthausen und Wichmannshausen. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Osnabrück hatte auf besagter Strecke ein Reh erfasst und sich dadurch einen Schaden von 250 an seinem Fahrzeug zugezogen. Das Tier war später nicht mehr auffindbar.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Am Samstagnachmittag ist ein Fall von Sachbeschädigung bei der Polizei in Hessisch Lichtenau zur Anzeige gebracht worden. Demnach sollen sich unbekannte Täter zwischen dem 30.12.2021, 15.30 Uhr und vergangenen Samstag, 12.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gelände des Schäferhundevereins in der Leipziger Straße (hinter dem Güterbahnhof) in Hessisch Lichtenau verschafft haben. Es kam dabei zu Beschädigungen am Eingangstor des Übungsplatzes, geklaut wurde allem Anschein nach aber nichts. Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell